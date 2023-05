1:0 gegen Babelsberg: Energie sichert Regionalliga-Titel

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. © Uli Deck/dpa/Symbolbild

Energie Cottbus hat die Meisterschaft perfekt gemacht. Nun warten auf das Team von Trainer Wollitz drei sehr wichtige Spiele.

Cottbus - Der FC Energie Cottbus hat sich die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nordost gesichert. Die Lausitzer sind nach dem 1:0-Heimsieg im Brandenburg-Derby gegen den SV Babelsberg am vorletzten Spieltag nicht mehr von der Spitzenposition zu verdrängen. Verfolger Rot-Weiß Erfurt spielte 2:2 gegen Chemie Leipzig und hat sechs Punkte Rückstand. Für Cottbus ist es nach dem Triumph im Jahr 2018 der zweite Meistertitel in der vierthöchsten Spielklasse. „Ich brauche ein paar Tage, um das zu realisieren. Ich bin nach wie vor sehr angespannt“, sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz dem MDR, „im Moment bin ich einfach nur leer.“

Bei sommerlichen Temperaturen traf Eric Hottmann in der 37. Minute zur Führung für die Gastgeber vor 12 116 Zuschauern im Stadion der Freundschaft. In der 54. Minute entschied Schiedsrichter Philipp Vierock aus Berlin zunächst auf Handelfmeter für Cottbus, nahm die Entscheidung nach intensiver Beratung mit seinem Assistenten aber wieder zurück. Nach dem Schlusspfiff feierten die ganz in Weiß gekleideten Energie-Fans die Mannschaft, der die große nervliche Belastung in dieser Partie anzumerken war. Der Meisterpokal an das Team von Trainer Wollitz wurde durch Hermann Winkler als Präsident des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes übergeben.

Der Meister der Regionalliga Nordost muss sich in den Playoffs allerdings erst noch für den Aufstieg in die 3. Liga qualifizieren. Er trifft in den beiden Aufstiegsspielen am 7. und 11. Juni auf den bayerischen Viertliga-Vertreter. Ob die SpVgg Unterhaching als Titelträger auch wirklich antritt, ist wegen ökonomischer Fragen noch nicht sicher. Wollitz kritisierte noch einmal die „schwachsinnige“ Aufstiegsregelung. Außerdem wartet auf Energie Cottbus noch das Endspiel um den Brandenburger Landespokal gegen den FSV Luckenwalde am 3. Juni (12.15 Uhr). dpa