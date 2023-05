Geldautomaten in Berlin und Strausberg beschädigt

Blick auf den zerstörten Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Neu-Hohenschönhausen. © Paul Zinken/dpa

Zwei Geldautomaten sind in der Nacht zum Freitag in Berlin gesprengt worden, in Strausberg ist ein Automat beschädigt worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, sprengten Unbekannte zunächst einen Automaten in einem Einkaufszentrum in Neu-Hohenschönhausen (Berlin-Lichtenberg). Eine Zeugin habe beobachtet, wie die drei mutmaßlichen Täter flüchteten.

Berlin/Strausberg - Infolge der Sprengung wurden die Decke und Glasscheiben beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge entkamen die Täter ohne Geld.

Etwa eine Stunde später kam es laut Polizei zur Sprengung eines weiteren Geldautomaten, diesmal in der Charlottenburger Straße in Weißensee (Berlin-Pankow).

Am S-Bahnhof Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) wurde in derselben Nacht ein Automat in einer Bankfiliale beschädigt, teilte die Brandenburger Polizei am Freitag mit. Unbekannte Täter hätten „gewaltsam versucht“, den Automaten zu öffnen, seien dann aber geflohen.

Noch ist unklar, ob zwischen den Sprengungen und dem beschädigten Automaten in Strausberg ein Zusammenhang besteht. dpa