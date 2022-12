Gericht: Kein höherer Zuschuss für freie Schulen

Brandenburg muss Freien Schulen keinen höheren Zuschuss zahlen. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg in einem Musterverfahren entschieden, wie es am Dienstag mitteilte. Damit hat sich das Bildungsministerium in Potsdam erfolgreich gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) gewehrt. Dieses hatte den Freien Schulen in erster Instanz eine höhere Finanzierung durch das Land zugesprochen.

Berlin/Potsdam - Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) reagierte erleichtert. „Damit sind – aufgrund des Musterverfahrens – auch weitere Klageverfahren in dieser Sache entschieden“, sagte sie. (Az.: OVG 3 B 37/21)

Geklagt hatte ein Verein, der in Frankfurt (Oder) eine Waldorfschule betreibt. Das Urteil betrifft jedoch viele weitere Schulträger: Nach Ministeriumsangaben gilt das Musterverfahren rückwirkend für die Schuljahre 2018/19 bis 2021/22 und insgesamt 494 Einzelverfahren. Durch die Entscheidung des OVG seien Nachzahlungen für Betriebskostenzuschüsse von insgesamt bis zu 84 Millionen Euro abgewendet.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision zum Bundesverwaltungsgericht wurde nicht zugelassen wurde. Sollten die Freien Träger das Urteil nicht akzeptieren, müssten sie einige rechtliche Hürden überwinden, um den Fall von der nächsten Instanz überprüfen zu lassen. dpa