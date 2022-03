Gericht will frühere KZ-Wachmänner als Zeugen hören

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Im Prozess gegen einen mutmaßlichen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen will das Gericht weitere frühere SS-Wachmänner des KZ als Zeugen hören. Das Gericht gab am Freitag einem entsprechenden Antrag der Verteidigung statt. Dabei geht es um die Frage, ob die Zeugen dem inzwischen 101-jährigen Angeklagten damals im KZ begegnet sind.

Brandenburg/Havel - Die Zeugen sollten nun zum nächsten Verhandlungstag am 7. April geladen werden, sagte der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann. Die zwischenzeitlich für Ende April geplante Urteilsverkündung wird sich verschieben. Lechtermann legte weitere Verhandlungstage bis zum 17. Mai fest.

Der 101-Jährige aus Brandenburg/Havel ist angeklagt, als damaliger Wachmann in dem KZ von 1942 bis 1945 Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Häftlingen geleistet zu haben. Der Prozess wird aus organisatorischen Gründen in einer Sporthalle in Brandenburg/Havel geführt. Der Angeklagte hat in dem Prozess bislang bestritten, in dem KZ als Wachmann tätig gewesen zu sein. dpa