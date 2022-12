Gesetz zu Insektenschutz für gescheitert erklärt

Teilen

Ein Referendar sitzt im Landgericht vor einem Textband „Deutsche Gesetze“. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Mehrere Umwelt- und Naturschutzverbände haben die Gespräche über ein Gesetz für mehr Insektenschutz in Brandenburg für gescheitert erklärt. Der Naturschutzbund (Nabu) Brandenburg und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Brandenburg machten dafür am Donnerstag in Potsdam den Landesbauernverband sowie die zwei übrigen Koalitionsfraktionen von SPD und CDU verantwortlich.

Potsdam - Friedhelm Schmitz-Jersch vom Nabu zeigte sich enttäuscht. „Wir können nicht nur auf Freiwilligkeit setzen.“

Bei den Verhandlungen ging es um die Frage eines Verbots von Pflanzenschutzmitteln und Stickstoffdünger ab 2023 in Naturschutzgebieten und ab 2028 in Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH) sowie Entschädigung für Landwirte. Eine verbindliche Regelung ab 2028 war bei SPD und CDU umstritten, weil die Finanzierung auch durch den Bund und EU noch unklar war. Zuletzt wurde laut Grünen darum gerungen, FFH-Gebiete aus dem Gesetzentwurf herauszunehmen und dafür Dünger in Naturschutzgebieten schon ab 2023 zu verbieten.

Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke sagte: „Der Prozess ist daran gescheitert, dass es keine Bereitschaft gab, jetzt Eckpunkte eines Gesetzes zu verabschieden, das war aber die Voraussetzung, dafür Geld in den Haushalt zu stellen.“

Im Februar 2020 unterzeichneten Umwelt- und Naturschutzverbände sowie Landnutzerverbände mit den Koalitionsfraktionen eine Vereinbarung, um zwei Volksinitiativen zum Insektenschutz zusammenzuführen. Rund 100 000 Unterschriften kamen für mehr Insektenschutz zusammen. dpa