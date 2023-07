Gesuchtes Tier tatsächlich eine Löwin? Experte skeptisch

Ein Gemeindejäger und Polizisten im Bereich der südlichen Landesgrenze von Berlin durch einen Wald. © Fabian Sommer/dpa

Rund um die Suche nach einem möglichen Raubtier an der südwestlichen Stadtgrenze Berlins mehren sich die Zweifel, ob es sich bei dem gesuchten Tier um eine Löwin handelt. „Es gibt verdichtende Puzzleteile, dass es sich nicht um eine Löwin handelt“, sagte Achim Gruber, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Tierpathologie in Berlin, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Berlin/Kleinmachnow - „Ich jage zufällig in der Region selbst und ich weiß, dass die Jäger dort sehr gute Hunde haben. Es ist völlig undenkbar, dass die Hunde nichts gefunden haben, wenn dort tatsächlich ein Wildschwein zerlegt wurde“, ergänzte Gruber. „Wenn dort eine Löwin ein Wildschwein zerkaut hätte, dann hätten die Hunde etwas gefunden.“

Grubers Institut wird die Analyse von Haaren einleiten, die an einem Baum gefunden wurden und von dem gesuchten Tier stammen könnten. „Anhand dieser Haare werden wir ziemlich sicher rausbekommen, was das für ein Tier war, welches die Haare dort hinterlassen hat“, sagte Gruber. Die Haare könnten also die Existenz einer Löwin beweisen. Weil sich vorher oder nachher auch andere Tiere an diesem Baum gerieben haben könnten, würde ein negatives Ergebnis allerdings nicht ausschließen, dass eine Löwin dort war.

Möglich ist eine DNA-Analyse oder eine Tierartenanalyse aufgrund mikroskopischer Eigenschaften der Haare. Dabei werden verschiedene Haare verglichen unter dem Mikroskop - ähnlich wie bei Fingerabdrücken. „Wir werden über unser Institut die entsprechenden Analysen einleiten. Ich gehe davon aus, dass wir im Laufe der nächsten Woche wissen, was das für Haare sind“, sagte der Experte der Freien Universität Berlin.

Trotz aller Skepsis hält Gruber den Suchaufwand für gerechtfertigt. „Die Maßnahmen sind angesichts des begründeten Anfangsverdachts begründet und zu rechtfertigen. Man muss den Aufwand treiben“, sagte Gruber der dpa.

In der Nacht zum Donnerstag soll eine Raubkatze bei Kleinmachnow südwestlich von Berlin gesichtet worden sein. Seitdem suchen Polizei und Jäger nach dem Tier. dpa