Gewitte und Starkregen in Berlin und Brandenburg erwartet

Teilen

Blitze entladen sich während eines Gewitters. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Starkregen, Gewitter und Hagel kommen auf die Menschen in Berlin und Brandenburg zu. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, beginnt der Tag bewölkt und mit Schauern. Ab Mittag intensiviert sich diese Wetterlage: Die Meteorologen erwarten Gewitter, kräftigere Schauer und lokal sogar Starkregen. Örtlich hagelt es und es können sich Sturmböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde ausbilden.

Potsdam/Berlin - Abends beruhigt sich das Wetter ein wenig. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23 Grad.

In der Nacht kommt es lokal zu Schauern und es bildet sich örtlich Nebel oder Dunst aus. Es kühlt auf 13 bis 10 Grad ab. Am Samstag zeigt sich zu Beginn noch die Sonne bei vereinzelten Schauern, die nehmen aber gegen Mittag zu. Örtlich gewittert es teilweise kräftig und wie am Vortag schließt der Wetterdienst ein Unwetter durch Starkregen nicht aus. Außerdem erwarten die Meteorologen erneut Hagel und Sturmböen. Abends lassen die Niederschläge allmählich nach. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad.

Schauer, Dunst und Nebel treten in der Nacht zum Sonntag stellenweise auf bei 14 bis 10 Grad. Am Sonntag rechnet der Wetterdienst mit keinen Unwettern mehr: Es soll trocken bleiben bei einem Wechsel von Sonne und Wolken und 24 bis 28 Grad. Einzelne kurze Schauer gibt es nur von der Uckermark bis zum Oderbruch. dpa