Gewitter bringen Abkühlung für Berlin und Brandenburg

Unwetter

Auf Gewitter mit Hagel und Starkregen müssen sich viele Menschen in Berlin und Brandenburg in dieser Woche einstellen. Die Gewitter werden eine starke Abkühlung mit sich bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Heiter bis wolkig und mit bis zu 32 Grad startet der Montag. Ab dem Mittag werden dann bis in die Abendstunden Gewitter, teils mit Sturmböen, Starkregen und Hagel erwartet.

Potsdam/Berlin - Nachts bleibt es großteils trocken. Bis auf 11 Grad kühlt es dann ab.

Am Dienstag ist mit bis zu 22 Grad, ab Mittag erneut mit Gewittern und Schauern zu rechnen. Lokal sind dabei wieder stürmische Böen, Hagel und Starkregen möglich. Bei um die 12 Grad sind nach DWD-Angaben in der Nacht auf Mittwoch weiter örtlich Schauer zu erwarten.

Auch am Mittwoch kann es - bei bis zu 24 Grad und starker Bewölkung - vereinzelt noch nass werden. Nachts bleibt es bei Tiefsttemperaturen um die 11 Grad dann trocken.

Bis zu 27 Grad sind am Donnerstag in Berlin und Brandenburg zu erwarten, dabei bleibt es überwiegend trocken. Ein geringes Schauerpotenzial bei um die 13 Grad besteht in der Nacht zum Freitag. dpa