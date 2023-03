Glätte und leichter Schnee in Berlin und Brandenburg

Das Bundeskanzleramt im Nebel nur schemenhaft zu erkennen. © Kay Nietfeld/dpa

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich örtlich auf Glätte und leichte Schneefälle einstellen. Der Mittwochmorgen startet in beiden Bundesländern zunächst stark bewölkt mit leichtem Frost, im Süden von Brandenburg kann es zu Schneefällen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mitteilte. Vor allem zwischen Fläming, Elbe-Elster Kreis und Niederlausitz werden laut DWD bis Mittwochfrüh bis zu fünf Zentimeter Neuschnee erwartet.

Berlin - Im Tagesverlaufen sollen sich die Schneefälle intensivieren, sie können sich bis nach Berlin ausbreiten. Es kann laut DWD zu vorübergehender Glätte durch Schneematsch kommen. Im Norden zwischen Prignitz und Uckermark bleibt es tagsüber meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperatur liegt bei bis zu vier Grad.

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es weiterhin bewölkt. Nach Angaben des DWD kann es erneut zu Schneefällen kommen. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen null und minus zwei Grad. Am Donnerstag bleibt es weiterhin bewölkt aber weitestgehend trocken. dpa