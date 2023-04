Großbrand in Fabrikhalle in Spreenhagen

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine Fabrikhalle im Industriegebiet in Spreenhagen (Landkreis Oder-Spree) hat am späten Mittwochabend gebrannt. Wie die Regionalleitstelle der Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, breitete sich das Feuer auf einer Fläche von rund 400 Quadratmeter aus. Dabei wurde niemand verletzt. Bei dem Einsatz wurden mehrere Löschfahrzeuge nachgefordert. Nach Angaben der Polizei haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand kontrolliert abbrennen lassen.

Spreenhagen - Demnach wurden die Löscharbeiten gegen 3.30 Uhr beendet. Nach Angaben der „rbb“ waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Wie genau das Feuer ausbrach, ist den Angaben der Polizei zufolge noch unklar. Kriminaltechniker untersuchen im Laufe des Tages den Brandort. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt. dpa