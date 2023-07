Grundstücksmarkt: Inflation hat Preisanstieg gebremst

Ein Wohnhaus steht zum Verkauf. © Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Steigende Zinsen und Baupreise haben den Preisanstieg bei Immobilien in Brandenburg deutlich gebremst. „Der Boom der vergangenen Jahre auf dem Grundstücksmarkt in Brandenburg legt eine Atempause ein - für wie lange ist noch unklar“, fasste Innenstaatssekretär Markus Grünewald am Dienstag die Ergebnisse des Grundstückmarktberichts 2022 zusammen. Bis auf wenige Ausnahmen gab es deutliche Rückgange bei der Zahl der Kaufverträge, bei den Bodenpreisen und beim Geldumsatz.

Potsdam - „Und erste Daten für das Jahr 2023 zeigen, dass sich die Umsatzrückgänge wohl fortsetzen werden“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Oberen Gutachterausschusses, Henry Zunke. „Bei Bodenpreisen und Kaufverträgen ist eine Stagnation festzustellen.“

Der durchschnittliche Preis für ein Einfamilienhaus stieg im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 um zehn Prozent auf 397.000 Euro. Im Jahr 2021 war dieser Durchschnittspreis noch um 16 Prozent gestiegen. Der Durchschnittspreis für eine neu errichtete Eigentumswohnung lag 2022 unverändert zum Vorjahr bei 403.000 Euro. dpa