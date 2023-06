Günter Grass-Preis für Autorin Ulitzkaja

Teilen

Die russische Schriftstellerin Ljudmila Ulizkaja während eines Interviews. © Claudia Thaler/dpa/Archivbild

Die russische Schriftstellerin und Putin-Kritikerin Ljudmila Ulitzkaja ist am Freitag mit dem Günter Grass-Preis der Hansestadt Lübeck ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die seit Beginn des Kriegs in der Ukraine in Berlin lebende 80-Jährige sei für ihr Lebenswerk geehrt worden, teilte die Hansestadt Lübeck mit.

Lübeck - Ihr Gesamtwerk sei reich an künstlerischen Registern, Anekdoten und Geschichten, die ihre Werke zu einem großen gesellschaftlichen Sittengemälde machten, heißt es in der Jurybegründung. Ihr Werk sei ein mutiger Einspruch gegen vergangene und gegenwärtige Gewaltherrschaft und eine Verteidigung von Hoffnung, Humor und geistiger Freiheit.

Zu den bekanntesten Werken von Ulitzkaja zählen den Angaben zufolge der Roman „Das grüne Zelt“ (2012), das autobiografische Werk „Die Kehrseite des Himmels“ (2015) und ihr Roman „Jakobsleiter“ (2017). Die Autorin hat auch Drehbücher, Hörspiele und Theaterstücke veröffentlicht.

Ulitzkaja wurde 1943 in Baschkortostan (früher: Baschkirien) geboren und wuchs in Moskau in einer jüdischen Familie auf. In ihren Büchern kombiniert sie russische und jüdische Erzähltradition mit modernem Erzählstil. Ihre Werke sind in 17 Sprachen übersetzt worden.

Die Autorin lebt und arbeitet seit dem Frühjahr 2022 - nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine - im Exil in Berlin. Über diesen Krieg schrieb sie: „Das ist ein politisches Verbrechen, das später in Geschichtsbüchern auch so beschrieben sein wird.“

Der Günter Grass-Preis der Hansestadt Lübeck wird alle zwei Jahre vergeben - und nun zum zweiten Mal. Erste Empfängerin der Auszeichnung war die deutsche Schriftstellerin Ulrike Edschmid. dpa