Güterverkehr auf Wasser geht in Brandenburg deutlich zurück

Der Güterverkehr auf den Binnenwasserstraßen in Brandenburg ist deutlich zurückgegangen. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in Potsdam am Freitag mitteilte, wurden 2022 fast 1,8 Millionen Tonnen Güter auf dem Wasser durchs Land befördert. Das waren rund 327.000 Tonnen oder 15,6 Prozent weniger als im Jahr davor.

Potsdam - Mit einem Minus von 130.800 Tonnen oder 21,4 Prozent geht der Rückgang vor allem auf das Konto der „Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft“ sowie der „Metalle und Metallerzeugnisse““ mit 83 100 Tonnen oder 26,0 Prozent weniger. Einen Anstieg verzeichneten hingegen unter anderem „Kohle, rohes Erdöl und Erdgas“ mit plus 16 700 Tonnen oder 40,8 Prozent.

Container wurden in der Brandenburger Binnenschifffahrt 2022 nicht umgeschlagen. 72,4 Prozent der 4049 beladenen Schiffe mit und ohne eigenen Antrieb fuhren 2022 unter deutscher Flagge und 21,9 Prozent unter polnischer Flagge. dpa