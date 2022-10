Gute Wahlbeteiligung bei OB-Stichwahl in Cottbus

Tobias Schick (SPD) gibt im Wahllokal in der Lausitzer Sportschule seine Stimme ab. © Frank Hammerschmidt/dpa

Die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Cottbus ist gut angelaufen. Bis 14.00 Uhr hätten bei sonnigem Herbstwetter 23,22 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, sagte Kreiswahlleiter Carsten Konzack am Sonntag auf Anfrage. Hinzu kämen rund 20 Prozent Rückläufer per Briefwahl. „Daher schätze ich die Wahlbeteiligung bis zum Nachmittag auf rund 43 Prozent, das ist recht gut“, sagte der Kreiswahlleiter.

Cottbus - Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr.

Das Ergebnis der Stichwahl zwischen SPD-Kandidat Tobias Schick und AfD-Bewerber Lars Schieske wird mit Spannung erwartet. Denn in der zweitgrößten Stadt Brandenburgs geht es dabei auch um die Frage, ob die AfD bundesweit den ersten Oberbürgermeister einer Stadt stellen könnte oder nicht.

Im ersten Wahlgang vor vier Wochen hatte Schick 31,8 Prozent der Stimmen geholt, Schieske erhielt 26,4 Prozent. Keiner der sieben Kandidaten erreichte in der ersten Runde die absolute Mehrheit. Dabei waren nur etwas mehr als jeder zweite Wahlberechtigte wählen gegangen: Die Wahlbeteiligung betrug 53,3 Prozent. dpa