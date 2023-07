Habeck besucht Innovationszentrum im Havelland

Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck bei einem Unternehmensbesuch. © Britta Pedersen/dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besucht am Dienstagnachmittag (16 Uhr) ein Forschungs- und Innovationszentrum in Rathenow im Havelland, in dem der Einsatz von Solarmodulen für die Landwirtschaft entwickelt wird. Bei diesen Agri-Photovoltaik-Anlagen werden landwirtschaftliche Flächen doppelt genutzt: Gemüseanbau oder Tierhaltung soll mit der Gewinnung von Sonnenenergie kombiniert werden.

Rathenow - Tomaten oder Äpfel beispielsweise wachsen so unter Solarmodulen.

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck will den Ausbau der Solarenergie auf Gebäuden und Freiflächen beschleunigen. Dabei sieht er auch mehr Möglichkeiten für Agri-PV, wie die Doppelnutzung auf Landwirtschaftsflächen kurz genannt wird. Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) sagte jüngst, er sei überzeugt, dass Agri-PV eine große Zukunft vor sich habe. Zur Energiewende in Deutschland soll nach dem Willen der Bundesregierung zu einem wesentlichen Teil Solarstrom beitragen.

Das Unternehmen Sunfarming betreibt im brandenburgischen Rathenow eine Testanlage, die Habeck besucht. Seit zwei Jahren laufen dort Kühe, Hühner und Gänse unter Solarmodulen. Auch verschiedene Pflanzen wie Tomaten werden in Kombination mit der Solarstrom-Erzeugung angebaut. Vorteile sind Experten zufolge neben einem Starkregenschutz unter anderem auch eine geringere Verdunstung und Austrocknung des Bodens. dpa