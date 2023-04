Hakenkreuze geschmiert und Bäume abgesägt

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Unbekannte Täter haben in Zeuthen (Landkreis Dahme-Spreewald) einen Schulhof verwüstet und Hakenkreuze auf einen Stromkasten geschmiert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden im Innenhof der Schule Bäume abgesägt, außerdem wurde der Schulgarten beschädigt. Die Fahrradständer an der Schule wurde so umgestellt, dass sie die Form eines Hakenkreuzes bildeten.

Zeuthen - Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen. Der Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro beziffert. dpa