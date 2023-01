Halbjahreszeugnisse und Winterferien für 311.000 Schüler

Der Ausschnitt eines Zeugnisses. © Maria Berentzen/dpa/Symbolbild

Zum Start in die Winterferien erhalten knapp 311.000 Brandenburger Schülerinnen und Schüler am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse. „Viele werden glücklich über die Noten sein, manche etwas betrübt“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag. „Aber im 2. Halbjahr sind noch viele Möglichkeiten, sich zu verbessern und manche Hürde zu nehmen.“

Potsdam - Nach der Zeugnisvergabe gehen Schüler und Lehrkräfte eine Woche lang in die Winterferien. „Ich wünsche allen Kindern und Jugendlichen und den Lehrkräften erholsame Tage, um ab 6. Februar gestärkt in das zweite Halbjahr zu starten“, sagte die Ministerin.

Kinder und Jugendliche, die der Zeugnisvergabe sorgenvoll entgegen blickten, sollten sich an eine Lehrkraft ihres Vertrauens wenden, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. Hilfe gebe es auch bei den Schulpsychologen, den Erziehungs- und Familienberatungsstellen in den Kommunen sowie bei den Kinder- und Jugendnotdiensten. dpa