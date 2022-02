Handelsverband: Feedback nach Lockerung im Handel enorm

Die Brandenburger Einzelhändler hoffen nach der Aufhebung der 2G-Regel im Handel auf Entspannung. „Wir freuen uns, dass es so schnell geklappt hat“, sagte Günter Päts, Geschäftsführer der Geschäftsstelle Neuruppin des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, am Mittwoch auf Anfrage. Die Mitarbeiter könnten jetzt Kunden bedienen und müssten nicht Impfnachweise kontrollieren.

Neuruppin - Seiner Ansicht nach werde es gelingen, jene Kunden wieder zu gewinnen, die in der Zwischenzeit online bestellten. „Der Fachhandel in den Innenstädten ist ein guter Ansprechpartner“, betonte er.

Das Feedback aus den Regionen sei enorm, sagte Päts. Bürgermeister freuten sich, dass das Leben wieder in die Innenstädte zurückkomme. Die Kommunen hätten sich auch vehement dafür eingesetzt, dass die Regelungen gelockert werden.

In Brandenburg dürfen von Mittwoch an auch Ungeimpfte wieder in allen Geschäften einkaufen. Die Landesregierung hat am Dienstag die Aufhebung der 2G-Regel im gesamten Einzelhandel beschlossen. An allen Orten mit Publikumsverkehr muss aber eine FFP2-Maske getragen werden. Die neue Corona-Verordnung gilt bis zum 23. Februar. dpa