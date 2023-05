Handyfalle in Zügen der ODEG wurde geschlossen

Ein Zug der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) fährt unter zwei Brücken durch in Richtung Potsdamer Hauptbahnhof. © Soeren Stache/dpa

Fahrgäste der Ostdeutschen Eisenbahn (ODEG) müssen nicht länger fürchten, dass ihr Handy von bestimmten Klappsitzen in den Zügen „verschluckt“ wird. Der Schlitz in der Wandverkleidung an den Toiletten im Zug sei mit einem Metallblech verschlossen worden, teilte die ODEG am Montag mit. So könnten auf dem Sitz abgelegte Handys nicht mehr durch den Schlitz in die Wandverkleidung rutschen, wenn der Sitz nach dem Aufstehen des Fahrgasts automatisch nach oben klappt.

Fahrgäste, denen dieses Malheur in den neuen Zügen des Typs Desiro HC passiert war, mussten tage- oder gar wochenlang auf die Rückgabe ihres Mobiltelefons warten. Denn die Bergung der Handys aus der Wandverkleidung war nur durch ein mobiles Einsatzteam oder gar erst in der Werkstatt möglich. Nun sei die Akte „Handyfalle" aber geschlossen, meldete die ODEG. dpa