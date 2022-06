Hansen eröffnet zehnte Ausgabe von „Lit:potsdam“

Mit dem norwegischen Bestsellerautor Erik Fosnes Hansen beginnt am (heutigen) Sonntag das Literaturfestival „Lit:potsdam“. Hansen wird mit seinem neuen Roman „Zum rosa Hahn“ im Schirrhof der Kulturmeile Schiffbauergasse erwartet. Die „Lit:potsdam“ gibt es nun zum zehnten Mal - und nach dem Ende der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie rechnen die Organisatoren mit bis zu 4000 Besuchern.

Potsdam - In den vergangenen beiden Jahren konnten wegen der Hygienemaßnahmen nur jeweils 2000 Literaturfans teilnehmen.

Bis zum 3. Juli werden zahlreiche Autoren aus dem In- und Ausland erwartet, wie die Festivalleitung mitteilte. Das Motto: „Was uns verbindet“. Im Jubiläums-Jahrgang soll es viele Open-Air-Veranstaltungen geben.

Am ersten Abend wird die Filmemacherin Tsitsi Dangarembga, und Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, im Filmmuseum über weibliche Selbstbestimmung in Afrika und globale Gerechtigkeit sprechen. Schauspieler Joachim Król liest am kommenden Freitag in der Villa Jacob aus Walerjan Pidmohylnyjs ukrainischem Schlüsselroman „Die Stadt“. Zum Abschluss des Festivals berichtet am 3. Juli der Polarforscher Markus Rex im „Wissenschaftspark Albert Einstein“ über die „Expedition Polarstern“ in der Arktis.

Erstmals soll es im Herbst eine Zugabe zum Festival geben: Dann wird der US-amerikanische Erfolgsautor Jonathan Franzen erwartet, der am 17. September mit seiner in Potsdam lebenden Übersetzerin Bettina Abarbanell seinen Roman „Crossroads“ vorstellen will. dpa