Hausärzte fordern Novavax-Impfstoff für Arztpraxen

Ein Stethoskop hängt um den Hals eines Arztes. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In einer gemeinsamen Pressemitteilung fordern die Landesärztekammer Brandenburg (LÄKB) und die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB), dass der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax zukünftig vorrangig den Arztpraxen im Land zu Verfügung gestellt werden solle. In Brandenburg soll das Vakzin ab dem 21. Februar geliefert werden - zunächst jedoch nur an die Impfzentren.

Potsdam - Das Vakzin namens Nuvaxovid ist ein so genannter Totimpfstoff. Er enthält keine Erbinformation wie mRNA oder DNA. Auch in Brandenburg soll er zunächst nur für Pflegekräfte, medizinisches Personal sowie besonders gefährdete Menschen zur Verfügung stehen.„Ich habe keinerlei Verständnis dafür, dass die erste Lieferung des Impfstoffs von Novavax allein für die Impfzentren vorgesehen ist. Die nächsten Lieferungen müssen vorrangig in die Arztpraxen erfolgen. Denn die Praxen sind die mit Abstand stärkste Säule der Impfkampagne“, sagte Frank Ullrich Schulz, Präsident der LÄKB. Für Bürgerinnen und Bürger gebe es in Brandenburg landesweit niedrigschwellige und wohnortsnahe Impfangebote. Darüber hinaus berieten die Kolleginnen und Kollegen umfassend zu den Impfungen.Der Impfstoff von Novavax werde von bisher ungeimpften Personen konkret nachgefragt, sagte Peter Noack, Vorstandsvorsitzender der KVBB. Die Kolleginnen und Kollegen würden gern auch mit Novavax impfen – nur die Politik lasse sie nicht. dpa