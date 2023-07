Heidelbeersaison startet: Sorgen um Wasser und Kosten

Eine Frau erntet Heidelbeeren auf einem Feld. © Sina Schuldt/dpa

Die Heidelbeerernte hat begonnen. Der Blick in die Zukunft ist für die Obstbaubetriebe aber nicht sorgenfrei.

Ahrensfelde - Jetzt werden in Brandenburg die Heidelbeeren gepflückt. Zum Start in die Beeren-Saison machen sich die Obstbauern aber auch Sorgen wegen der Wasserknappheit, gestiegener Kosten und der Konkurrenz ausländischer Ware im Supermarkt-Regal.

Die Anbaufläche sei relativ stabil, sagte der Präsident des Gartenbauverbandes, Berlin-Brandenburg, Klaus Henschel, am Mittwoch angesichts des Ernteauftakts im Pomona Gartenbau-Betrieb in Ahrensfelde/Elisenau. Dort gibt es die Beeren zum Selbstpflücken vom Feld. Kulturheidelbeeren gelten als Brandenburgs wichtigste Strauchbeerenart. Nach Angaben des Statistik-Amtes wurden sie im vergangenen Jahr auf 401 Hektar gepflückt, das war ein Rückgang um 14 Hektar.

Die heimischen Obstbaubetriebe stehen in Konkurrenz mit ausländischen Produkten, die oft zu niedrigeren Preisen im Handel angeboten werden, wie Agrarminister Axel Vogel (Grüne) sagte. Er warb wegen langer Lieferwege und der Klimabelastungen beim Importobst dafür, dass der Verbraucher zu regionalen Heidelbeeren greifen solle. Eine Preisspanne im Handel nannte der Gartenbauverband nicht.

Angesichts der Trockenheit wächst zudem die Sorge vor einer Wasserknappheit bei Gärtnern und Landwirten. „Die Sorge, dass Wasser rationiert wird, ist da“, sagte Verbandspräsident Henschel. „Es muss in die Köpfe rein, dass wir Wasser brauchen für die Produktion von Lebensmitteln.“ Standard im Obstbau ist Henschel zufolge die Tropfbewässerung - also mit Schläuchen, die geringe Wassermengen am Boden abgeben.

Henschel beklagte ungleiche Produktionsbedingungen innerhalb der EU, zudem sprach er von einem deutlich geringeren Mindestlohn im Ausland. Mehr als neun Prozent der Obstbaubetriebe in Deutschland hätten in den vergangenen fünf Jahren ihren Betrieb eingestellt. Mit Blick auf die geplante Erhöhung des Mindestlohns in Deutschland rechne er damit, dass für Obst und Gemüse teils auch die Preise an der Ladentheke steigen müssten.

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll in den kommenden zwei Jahren um 82 Cent auf 12,82 Euro erhöht werden. Einen entsprechenden Vorschlag der zuständigen Mindestlohnkommission will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil per Verordnung umsetzen.

Der Gartenbauverband wirbt für die regionalen Heidelbeeren auch als „blaues Gesundheitswunder“. Die zuckerarmen Früchte enthalten laut dem Bundeszentrum für Ernährung vergleichsweise viel Vitamin E und Mangan. Ihr hoher Gehalt an Anthocyan soll dafür sorgen, dass die Früchte im menschlichen Organismus zellschützend wirken. dpa