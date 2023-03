Hendrik Wüst lobt Kochkünste seines Freundes Redmann

Ministerpräsident von Nordrhein-Westfahlen Hendrik Wüst spricht beim Landesparteitag der CDU Brandenburg. © Michael Bahlo/dpa

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Kochkünste seines Freundes Jan Redmann in der gemeinsamen WG-Zeit gelobt. Redmann sollte am Samstagnachmittag in Potsdam zum neuen Landesvorsitzenden der brandenburgischen CDU gewählt werden. Wüst erinnerte beim Landesparteitag an die gemeinsame Zeit in einer Wohngemeinschaft in Brüssel.

Potsdam - „Jan hat immer gekocht“, sagte er. „Er hat Bratkartoffeln gemacht, die waren fast so gut wie von unserer Mutter.“ Beide CDU-Politiker sind sich eng verbunden: „Jan ist ein sehr wertvoller Freund“, sagte Wüst. dpa