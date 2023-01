Historische Städte erleben Zuzug - Bauland noch günstig

Während der Corona-Pandemie zog es viele aus der Stadt auf das Land - davon profitieren in Brandenburg auch die Städte in berlinferneren Regionen. Deren Aufschwung hat auch etwas mit der historischen Bausubstanz zu tun.

Potsdam - Dank ihres historischen Stadtbilds und günstigem Bauland erleben in Brandenburg auch die berlinferneren Städte wieder einen Zuzug. So habe sich die Zahl der Einwohner in Beeskow (Oder-Spree) in den vergangenen Jahren stabilisiert und zeige wieder eine leicht steigende Tendenz, berichtete Bürgermeister Frank Steffen (SPD), der auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Städte mit historischen Stadtkernen ist, am Freitag auf der Jahrespressekonferenz.

Darunter seien viele junge Leute nicht nur aus Berlin, sondern auch aus anderen Regionen Deutschlands, die in der Provinz Perspektiven hätten, die es in der Metropole so nicht gebe, sagte Steffen. „Das ist eine jüngere Generation, die ihre Arbeit unabhängig vom Standort ausüben kann.“ So hätten junge Leute aus der Kultur- und Entertainmentbranche unter dem Namen „Rakäte“ in Beeskow die alte Käte-Agerth-Schule zu einem gemeinsamen Wohn- und Kreativquartier umgebaut und im vergangenen Sommer ein Festival auf die Beine gestellt. „So etwas ist in den großen Städten kaum mehr möglich“, meinte Steffen.

Der Bürgermeister von Luckau, Gerald Lehmann (parteilos), berichtete ebenfalls von steigenden Einwohnerzahlen. Dafür habe neben dem Corona-Effekt, der Leute aus den dicht besiedelten Städten heraus getrieben habe, auch das in seiner Stadt noch günstige Bauland gesorgt, berichtete Lehmann. Auch Touristen aus Berlin würden durch die historische Altstadt von Luckau im Landkreis Dahme-Spreewald zunehmend angezogen und sorgten für Aufschwung.

Ein Spagat stehe den Städten mit historischer Bausubstanz bei den notwendigen Anstrengungen zum Klimaschutz bevor, meinte Steffen: Denn Denkmalschutz und Photovoltaik oder Wärmedämmung seien nur schwierig in Einklang zu bringen. So müssten in den historischen Stadtkernen stets individuelle und eher kleinteilige Lösungen gefunden werden. So könnten historische Dachlandschaften, „um die wir 30 Jahre lang gekämpft haben“, nicht durch einfache Photovoltaik-Flächen verschandelt werden, sagte Steffen. Da seien individuell und etwa farblich angepasste Lösungen gefragt, die aber auch teurer seien.

Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) sagte der Arbeitsgemeinschaft für diese Aufgaben weitere Förderung zu. Von 2021 bis 2027 stünden allein 80 Millionen Euro aus EU-Mitteln für die Städtebauförderung bereit. Hinzu kämen weitere Mittel des Landes.

Die Arbeitsgemeinschaft wurde 1992 mit dem Ziel gegründet, die historischen Stadtkerne vor dem Verfall zu retten. Dem Netzwerk gehören 31 Städte von Altlandsberg bis Ziesar an. dpa