Hitze in Berlin und Brandenburg: Bis zu 40 Grad am Mittwoch

Bei Temperaturen um 29 Grad Celsius erfrischt sich ein junger Mann. © Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf heiße Tage einstellen. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 31 und 37 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Bei viel Sonnenschein könne der Tag auch körperlich belastend werden. In der Nacht bleibt es demnach meist warm bei Tiefstwerten zwischen 15 und 21 Grad.

Berlin/Potsdam - Am Mittwoch wird laut DWD dann der vorläufige Höhepunkt der Hitzewelle erreicht, bei dem auch die 40-Grad-Marke geknackt werden kann. Bei Temperaturen zwischen 34 bis 40 Grad und viel Sonnenschein dürften Plätze im Freibad oder am Badesee begehrt sein. In der Nacht kann es der Vorhersage zufolge stellenweise auch regnen oder gewittern. Eine Abkühlung ist bei Tiefstwerten zwischen 18 und 23 Grad in der Nacht nicht in Sicht.

Am Donnerstag wird das Wetter laut DWD hingegen wechselhaft und bewölkt. Demnach ist vor allem im Norden mit Schauern und teils auch mit Gewittern zu rechnen. Im Süden kann es laut Vorhersage gebietsweise trocken bleiben. Mit Höchstwerten zwischen 26 bis 31 Grad wird es etwas weniger heiß. dpa