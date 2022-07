Hitze in Deutschland: Neuer Juli-Höchstwert für Brandenburg

Das letzte Licht des Tages leuchtet über einem Feld mit blühenden Sonnenblumen in Ostbrandenburg. © Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Für das Bundesland Brandenburg hat es einen Hitzerekord für den Monat Juli gegeben. In Langenlipsdorf wurden am 20. Juli 39,1 Grad gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Potsdam - Auch stieg die Durchschnittstemperatur für den Juli an: Mit 19,3 Grad lag sie 2022 deutlich über den 17,9 Grad, die den Mittelwert der Referenzperiode 1961 bis 1990 darstellen. Die Julisonne schien 260 Stunden (vieljähriger Mittelwert: 223 Sonnenstunden).

Gleichzeitig war es in Brandenburg sehr trocken: Nur 35 Liter Regen fielen pro Quadratmeter. Im Schnitt der Jahre 1961 bis 1990 waren es 54 Liter pro Quadratmeter. In Folge der Dürre brach im Landkreis Elbe-Elster ein Großbrand von mehr als 800 Hektar Fläche aus.

In ganz Deutschland erleben die Menschen den Heumonat in diesem Jahr eher mediterran als mitteleuropäisch: Der Juli 2022 sei „deutlich zu warm, erheblich zu trocken sowie sehr sonnig“ ausgefallen, so der DWD. dpa