Höchststand: 8755 Corona-Neuinfektionen in Brandenburg

Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Brandenburg erneut einen Höchststand erreicht: Innerhalb eines Tages seien 8755 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 1463,0 nach 1385,3 am Vortag. Sieben weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Potsdam - Zwar nahm auch die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten von 483 am Montag auf 520 am Dienstag zu. Gleichzeitig sank jedoch die Zahl der davon auf Intensivstationen Behandelten von 81 auf 75. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten blieb wie am Vortag bei 10,2 Prozent und damit knapp im gelben Bereich des Warnsystems.

Die höchste Zahl von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche wurde im Landkreis Uckermark mit 2033,0 registriert. In der Landeshauptstadt Potsdam wurden mit 1511 mit großem Abstand die meisten Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet.

Bis auf die Landkreise Elbe-Elster und Spree-Neiße liegen alle Regionen dauerhaft über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 750. Ab diesem Wert und einem landesweiten Anteil der Intensivbettenbelegung mit Covid-19-Patienten ab 10 Prozent gilt für Ungeimpfte eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Der Kreis Elbe-Elster hält diese Beschränkung trotz gesunkener Inzidenzen aufrecht. dpa