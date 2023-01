Hohenzollernstreit: Gericht verhandelt Juni über Ausgleich

Das Strafgesetzbuch und Akten liegen in einem Gericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbildarchiv

Im Streit um Forderungen des ehemaligen Herrscherhauses Hohenzollern nach Ausgleich für enteignete Immobilien will nun das Verwaltungsgericht Potsdam entscheiden: Dafür sei ein Verhandlungstermin am 13. Juni angesetzt worden, teilte das Gericht am Freitag mit. Bei Bedarf könne das Verfahren am Folgetag fortgesetzt werden.

Potsdam - Das Haus Hohenzollern verlangt Ausgleichszahlungen für Immobilien wie das Schloss Rheinsberg, das Krongut Bornstedt und etliche Villen in Potsdam, die nach Kriegsende von den Sowjets enteignet worden waren. Es geht um 1,2 Millionen Euro. Das Land Brandenburg hatte die Zahlung auf Basis des Einigungsvertrages abgelehnt mit der Begründung, dass laut Gesetz demjenigen kein Ausgleich zustehe, der dem NS-System „erheblichen Vorschub geleistet hat“.

Im Gegensatz zu vielen Historikern bestreitet Georg Friedrich Prinz von Preußen als Chef der Hohenzollern die Vorschubleistung seiner Vorfahren. Er beruft sich dabei auf andere Einschätzungen. Nachdem Verhandlungen gescheitert sind, soll nun das Gericht entscheiden.

Im vergangenen Jahr hatte das Haus Hohenzollern vor dem Verwaltungsgericht Potsdam eine zweite Klage eingereicht: Dabei geht es nach Angaben des Gerichts um Inventar aus den Schlössern Rheinsberg und Cecilienhof, aus Villen und einem früheren Hohenzollernmuseum in Berlin. Außerdem gehe es um verschiedene Wertpapiere und Hypothekenforderungen. Darüber solle in einem gesonderten Verfahren entschieden werden, erklärte das Verwaltungsgericht. dpa