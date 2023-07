Hunderte informieren sich zu Werksausbau von Tesla

Blick auf das Werk der Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg vom US-Elektroautobauer Tesla. © Jens Kalaene/dpa

Mehrere Hundert Menschen haben sich auf einer Veranstaltung von Tesla in Grünheide über die Ausbaupläne des US-Elektroautobauers informiert. Das Unternehmen will seine Produktionskapazität auf eine Million Fahrzeuge jährlich verdoppeln und dafür sein bisher einziges E-Auto-Werk in Europa ausbauen. Tesla stellt dazu Anträge in drei Teilen auf eine umweltrechtliche Genehmigung beim Land Brandenburg.

Hangelsberg/Grünheide - Die auf fünf Stunden angelegte Veranstaltung in der Grünheider Müggelspreehalle fand am Dienstag begleitend zum Genehmigungsverfahren statt.

Die Atmosphäre bei der Infoveranstaltung war unaufgeregt. Bürgerinnen und Bürger hatten Gelegenheit, sich bei Vertretern von Tesla zu Aspekten der beantragten Änderungen zu informieren, darunter waren Bereiche wie Boden- und Gewässerschutz, Immissionsschutz, Verkehr und Infrastruktur sowie Umweltverträglichkeit. Auch Aufsteller vor der Halle zu bestimmten Themen konnten genutzt werden.

Der erste Antrag auf Teilgenehmigung soll ab diesen Mittwoch (19. Juli) einschließlich der Stellungnahmen von Behörden öffentlich ausliegen und im Internet (https://www.uvp-verbund.de) zu lesen sein. Bis zum 18. September können Bürger Einwände gegen das Vorhaben erheben. dpa