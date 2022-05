Hunderte Schlägereien jedes Jahr in Berliner Gefängnissen

Der Doppel-Metallzaun in Großbeeren in der Justizvollzugsanstalt Heidering. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die große Schlägerei zwischen Gefangenen im Berliner Gefängnis Heidering südlich der Hauptstadt ist kein Einzelfall gewesen. In Hunderten Fällen greifen jedes Jahr Gefangene in den Berliner Justizvollzugsanstalten andere Insassen an. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine CDU-Anfrage hervor. Daneben kommt es auch zu Attacken auf das Wachpersonal, aber in einem deutlich geringerem Umfang.

Großbeeren – In Heidering wurden im vergangenen Jahr 136 Angriffe von Gefangenen untereinander registriert. Im Untersuchungsgefängnis Moabit waren es 49, in der Jugendstrafanstalt 94, in der JVA Tegel 43 und im Gefängnis Plötzensee 49. Insgesamt gab es 371 Angriffe von Männern - dazu kamen 8 Vorfälle im Frauengefängnis. Die Zahlen in den Vorjahren waren ähnlich hoch.

Grund für die Schlägerei am 18. April von etwa 50 Gefangenen war der Konflikt zwischen zwei Gruppen verschiedener Nationalität. Eine Gruppe Gefangener soll versucht haben, eine andere auf einer Wohnebene zu unterdrücken, ihnen die Benutzung der Küche zu untersagen und eigene Regeln festzulegen. Bei einer Freistunde an der Luft eskalierte die Lage. Es gab mehrere Verletzte, auch unter den Justizbeamten.

Anschließend wurden zehn hauptverantwortliche Gefangenen zunächst eingeschlossen. Nach der Analyse des Vorfalls sei der Tagesablauf geändert worden und am Vormittag eine zusätzliche Freistunde möglich gemacht worden, um die Gruppengröße zu halbieren. Laut Bericht waren von den 31 zu der Zeit vorgesehenen Justizbeamten im ganzen Gefängnis nur 21 anwesend. dpa