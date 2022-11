IG Metall kündigt für Donnerstag zahlreiche Warnstreiks an

Eine IG-Metall-Fahne weht im Wind. © Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild

Die IG Metall begleitet die möglicherweise entscheidenden Verhandlungen in Baden-Württemberg am Donnerstag mit Warnstreiks bei zahlreichen Betrieben in Berlin und Brandenburg. Am Mittwoch legten rund 1500 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in den beiden Bundesländern die Arbeit nieder, wie die Gewerkschaft mitteilte. Am Donnerstag soll unter anderem im Mercedes-Benz-Werk in Berlin-Marienfelde, bei Stadler in Berlin-Pankow und bei Schaeffler Technologies in Luckenwalde gestreikt werden.

Berlin - „Die Verhandlungen am Donnerstag in Baden-Württemberg sind die letzte Chance für die Arbeitgeber, eine Eskalation des Tarifkonflikts zu verhindern“, sagte Irene Schulz, Bezirksleiterin bei der IG Metall für Berlin, Brandenburg und Sachsen, einer Mitteilung zufolge. „Wir setzen die Warnstreiks konsequent fort und halten den Druck aufrecht, bis wir ein gutes Verhandlungsergebnis erzielt haben.“

Die IG Metall fordert acht Prozent höhere Löhne und Gehälter. Die Arbeitgeber haben unter anderem eine steuer- und abgabenfreie „Inflationsausgleichsprämie“ von 3000 Euro sowie eine spätere, noch unbezifferte Erhöhung in den Gehaltstabellen in Aussicht gestellt. Die Gewerkschaft sieht gute Chancen, in Baden-Württemberg zu einem Pilot-Tarifabschluss für die deutsche Metall- und Elektroindustrie zu kommen. dpa