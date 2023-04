IHK: Polen holt bei Windenergie stark auf

Die Sonne geht hinter Windrädern auf. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

In der deutsch-polnischen Grenzregion zwischen Stettin und Neubrandenburg stehen mehrere Großinvestitionen von Firmen und bei Windparks an. „Die polnische Seite holt bei erneuerbaren Energien gerade enorm auf“, sagte Torsten Haasch, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Bei einem Treffen mit polnischen Unternehmern und Planern seien Pläne für ein Werk des Windkraftanlagenherstellers Vestas in Stettin, neue Windparks vor der polnischen Küste sowie einen neuen Installationshafen in Swinemünde vorgestellt worden.

Neubrandenburg - Die polnische Region Westpommern und die Kammern im Osten Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs haben seit Jahren eine gemeinsame Wirtschaftsinitiative, in der sich die IHK und Polen regelmäßig abstimmen. So wurde ein deutsch-polnischer Windenergieclub gegründet. Eine Metropolregion ist im Entstehen.

„Allein Vestas wird sein Werk bis Mitte 2024 bauen und dort 700 Menschen beschäftigen“, sagte Haasch. Es gebe einen Vorvertrag, wonach die Firma den Windpark Baltic Power in der Ostsee, der 1,2 Gigawatt Leistung haben soll, ab 2025 ausrüstet. In dem Werk sollen Turbinen und Gondeln montiert werden. Östlich von Stettin werden Propellerflügel gebaut. Tausende Arbeitsplätze sollen im Umfeld entstehen, darunter in Swinemünde, wo es auch ein LNG-Terminal gibt.

Die polnische Nachbarregion habe schon zu 72 Prozent Öko-Energie, vor allem Wind- und Solarparks, sagte Haasch. Das sei ein Höchstwert in Polen. MV und Polen wollen grenzübergreifend bei der Ausbildung von Windenergieberufen und bei Studienmöglichkeiten stärker zusammenarbeiten. Die IHK ist für 25.000 Firmen im Osten von MV zuständig. dpa