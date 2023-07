Eierwürfe am Rande von Baerbock-Besuch in Eisenhüttenstadt

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, spricht. © Patrick Pleul/dpa

Beim Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Eisenhüttenstadt hat es Proteste gegeben - bis hin zu Eierwürfen. Rund 30 Menschen wandten sich am Montag vor einer Schule gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und demonstrierten für Frieden. Ein Unbekannter, der nach Angaben eines Polizeisprechers nicht zu der Gruppe gehörte, warf demnach zwei Eier auf die Gesamtschule.

Eisenhüttenstadt - Dort sprach Baerbock als Brandenburger Grünen-Bundestagsabgeordnete mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 11 bis 13. Der Polizei zufolge wird wegen versuchter Sachbeschädigung ermittelt.

Die Grünen-Politikerin warb im Gespräch mit den Schülern für den Kampf gegen Rechtsextremismus. Es gehe darum, dafür zu werben, „wie schwierig auch manche Entscheidungen sind, dass es nicht nur Schwarz oder Weiß gibt, was natürlich für Populisten einfach ist“. An Schulen müsse deutlich gemacht werden, was wichtige Abwägungsprozesse sind, „sei es bei der Frage, wie wir die Ukraine mit Waffen unterstützen, was da für Entscheidungen vorher stattfinden oder auch bei der Frage, wie wir bei knappen Kassen jetzt das Geld in Deutschland so verteilen, dass es gerecht zugeht“.

Die Bundesregierung unterstützt die Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs unter anderem mit Waffen. Beim jüngsten ZDF-„Politbarometer“ der Forschungsgruppe Wahlen lagen die Grünen auf dem vierten Platz mit 16 Prozent hinter der SPD (18 Prozent), der AfD (19 Prozent) und CDU/CSU (27 Prozent). dpa