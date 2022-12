Institut: Mieten in Brandenburg am zweitstärksten gestiegen

Teilen

Blick auf Wohnungen. © Arne Dedert/dpa

Der Anstieg der Wohnungsmieten in Brandenburg ist im dritten Quartal im Ländervergleich nur noch von Mecklenburg-Vorpommern übertroffen worden. Die Angebotsmieten haben im Vergleich zum Vorjahresquartal in Brandenburg im Durchschnitt um 9,1 Prozent zugelegt, wie aus Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. In Mecklenburg-Vorpommern lag der Anstieg im dritten Quartal demnach sogar bei 10,3 Prozent, in Sachsen dagegen nur bei 4,1 Prozent.

Frankfurt/Main - Im Mittel der vergangenen drei Jahre kletterten die Mieten in Brandenburg nur um 5,2 Prozent.

Der Anstieg der Wohnungsmieten hat sich nach einer Phase mit relativ moderaten Zuwächsen deutschlandweit beschleunigt. Die Mieten stiegen im Schnitt kräftig um 5,8 Prozent zum Vorjahresquartal. Das war mehr als im Mittel der vergangenen drei Jahre mit plus 4,5 Prozent. In allen Bundesländern lagen die Zuwächse demnach über dem mittelfristigen Trend.

„Es zeigt sich, dass die Dynamik zunimmt“, sagte IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer. Die Menschen suchten zunehmend Mietwohnungen, während einige Vermieter offenbar wegen der hohen Inflation höhere Mieten ansetzten. Zudem gebe es Aufholeffekte in ländlichen Regionen, die noch vergleichsweise günstigen Wohnraum bieten. dpa