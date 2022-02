Inzidenz in Brandenburg steigt leicht: Weiter hohes Niveau

Teilen

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz ist in Brandenburg wieder leicht gestiegen und bleibt weiterhin auf hohem Niveau: Am Sonntag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche rechnerisch bei 1797,0, nach 1778,1 am Vortag und 1784,4 am Freitag. Den bundesweiten Durchschnittswert gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag mit 1466,5 an, nach 1474,3 am Vortag.

Potsdam - Brandenburg liegt damit im Ländervergleich weiter an zweiter Stelle ganz knapp hinter Bayern (1798,3). Der Landkreis Barnim hat mit 2844,0 - wie am Samstag - bundesweit die zweithöchste Inzidenz hinter dem bayerischen Landkreis Eichstätt (3773,4).

Die Gesundheitsämter meldeten am Sonntag 3660 neue Corona-Fälle und damit deutlich weniger als in den vergangenen Tagen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Rund um das Wochenende werden aber oft weniger Daten übermittelt. So meldeten am Sonntag drei Landkreise und die Stadt Brandenburg/Havel keine Daten.

Die Zahl der stationär behandelten Covid-Patienten sank leicht auf 624, auf den Intensivstationen mussten davon aber mit 89 zehn Patienten mehr als am Vortag behandelt werden. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten blieb nach Angaben des Gesundheitsministeriums den dritten Tag in Folge bei 11,0 Prozent und damit im gelben Bereich. Erst ab einem Wert von 20 Prozent würde die Ampel auf Rot springen. dpa