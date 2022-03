Inzidenz sinkt in Brandenburg: Daten nicht vollständig

Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests in der Hand. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

In Brandenburg ist die Zahl neuer Corona-Infektionen am Sonntag deutlich zurückgegangen. Die Gesundheitsämter meldeten nur 764 neue Fälle, nachdem es am Samstag rund 6900 waren, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag hervorgeht. Aus den meisten Landkreisen und kreisfreien Städten fehlten jedoch Daten, die Meldepflicht wurde an Wochenenden aufgehoben.

Potsdam/Berlin - Experten gehen zudem von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ging in Brandenburg merklich zurück: Pro 100.000 Menschen steckten sich innerhalb einer Woche knapp 1485 Menschen an. Am Vortag lag die Inzidenz bei 1594 und vor einer Woche bei rund 1519. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz meldete der Landkreis Prignitz mit 2063, gefolgt von Elbe-Elster mit knapp 2041. Die geringste Inzidenz meldete der Kreis Barnim mit rund 1042. In Berlin ist der Wert weiter niedriger als in Brandenburg mit 1076. dpa