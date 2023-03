Jan Redmann an Spitze der CDU Brandenburg gewählt

Jan Redmann, Fraktionsvorsitzender der Brandenburger CDU, aufgenommen während einer Pressekonferenz. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Der 43 Jahre alte Landespolitiker Jan Redmann ist am Samstag an die Spitze der brandenburgischen CDU gewählt worden. Er erhielt bei einem Landesparteitag in Potsdam 85,7 Prozent der Stimmen. Bei 224 abgegebenen Stimmen votierten 192 Delegierte mit Ja. Redmann war der einzige Kandidat. Dem Wechsel kommt eine besondere Bedeutung zu: Redmann will auch Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl im Herbst 2024 werden.

Potsdam - Redmann, der auch Fraktionschef im Landtag ist, löst Innenminister Michael Stübgen auf dem Parteivorsitz ab. dpa