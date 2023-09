„Jeder Mensch ist einzigartig, auch in der Demenz“

Königin Silvia von Schweden (M), Dietmar Woidke (2.v.l, SPD und weitere Gäste kommen zur feierlichen Eröffnung des Wohnquartiers. © Monika Skolimowska/dpa

Hoher Besuch in der Lausitz: Königin Silvia von Schweden weiht in Forst ein Wohnquartier für Demenzkranke ein. Ihr Besuch ist auch ein Dankeschön an die engagierte Stadt.

Forst - Viele Menschen mit kleinen Schwedenfähnchen, Familien mit Kindern, Schulklassen - Hunderte sind in die Forster Innenstadt gekommen, um einen Blick auf Königin Silvia von Schweden zu erhaschen. Die Monarchin hat dort am Freitag einen Wohnkomplex für Demenzkranke offiziell mit eingeweiht. In einem schlichten altrosafarbenen Kostüm nickte sie den Menschen freundlich zu, die hinter einem Absperrzaun winkten und Handyfotos machten.

Das Wohnquartier „Smart City Forst“ gehört zu einem bundesweit einzigartigen Pilotprojekt, dort entstand ein regionales Versorgungsnetzwerk. Für den Wohnkomplex wurde ein ehemaliger DDR- Plattenbau saniert und so mit Technik ausgestattet, dass auch Menschen mit Demenz dort leben können. Die zwei Wohngemeinschaften verfügen über jeweils bis zu zehn Plätze. Die erste WG ist bereits im November 2022 gestartet, die zweite wird in diesem Monat bezogen.

In Deutschland leben derzeit rund 1,7 Millionen Menschen mit unterschiedlichen Formen von Demenz, rund 330 000 Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr neu. In Brandenburg gibt es 184 000 Pflegebedürftige, 85 Prozent von ihnen werden zu Hause betreut. Das Land rechnet bis 2025 nach Worten von Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) mit 77 000 Menschen, die an Demenz leiden.

Carola Frohnecke hat sich mit ihrem bunten Kleid und passendem Schal extra schön gemacht für die Monarchin, deren Lebensweg sie seit langem verfolgt. Die aus Berlin Zugezogene hat lange in der Pflege gearbeitet. „Demenzpflege ist ein schwerer Beruf, der kann einen runterziehen“, weiß sie und kann das Engagement der schwedischen Königin nicht genug loben. „Die Frau hat nicht nur Liebreiz, Anmut, Bescheidenheit und Sensibilität, sie sieht auch mit dem Herzen“, sagt die rüstige 73-Jährige. Auch Schülerinnen und Schüler der Außenstelle der medizinischen Pflegefachschule des Carl-Thiem-Klinikums Cottbus wollen sich einen Blick auf den hohen Besuch nicht entgegen lassen und schwenken kleine schwedische Fähnchen.

Die schwedische Königin engagiert sich seit Jahrzehnten persönlich für Menschen mit dieser Krankheit. Sie rief 1996 die Silviahemmet-Stiftung ins Leben. Die Stiftung will über Demenz informieren, sie zeichnete die Lausitz Klinik Forst 2022 als „demenzfreundliches Krankenhaus“ aus. Es ist im Projekt „Smart City Forst“ engagiert. Deutschlandweit sind insgesamt vier Einrichtungen als demenzfreundliche Krankenhäuser zertifiziert.

„Jeder Mensch ist einzigartig, auch in der Demenz“, betont die schwedische Königin zuvor in ihrer Rede im Forster Hof. Mit großem Interesse habe sie in den vergangenen Monaten das „Leuchtturmprojekt“ in Forst verfolgt und auch, wie sich eine gesamte Stadt auf eine Demenzsensibilisierung ausrichte. Es gehe um bestmögliche Lebensqualität der Erkrankten, Lebensperspektive und Unterstützung der Familien, fasst sie die Ziele und Herausforderungen ihrer Stiftung zusammen. Durch die Umsetzung des Projektes werde sich nicht nur die Versorgung der Demenzkranken in der Stadt verbessern, zeigt sich die Monarchin überzeugt. Bei einem Rundgang in der neuen Einrichtung kommt sie auch mit Bewohnern ins Gespräch.

Demenzkranke leben nach Angaben der Lausitz-Klinik auch heute noch überwiegend in Versorgungseinrichtungen, in denen sie isoliert sind von Gesellschaft und sozialem Umfeld. In dem Forster Wohnkomplex ist ein intelligentes Hausnotruf-System installiert. Das System erkennt - unterstützt von künstlicher Intelligenz - eigenständig Gefahren und ruft automatisch Hilfe: wahlweise per SMS, Anruf oder per E-Mail. So können Angehörige, Freunde oder der Pflegedienst nach dem Rechten schauen - und Erkrankte am Leben teilhaben.

Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat das Projekt eine Vorbildwirkung für Deutschland. Er wünsche sich, dass viele weitere Einrichtungen dem Forster Beispiel folgen würden. Das Thema gehe alle an.

Das Pilotprojekt soll als Modell für ein demenzfreundliches Versorgungsnetzwerk Strahlkraft auf andere Regionen in Deutschland haben. Das Land Brandenburg und der Bund haben diese Initiative deshalb für 2,5 Jahre unterstützt. Über das Bundesmodellvorhaben „Unternehmen Revier“ flossen 750 000 Euro Bundesmittel ins Projekt. dpa