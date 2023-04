Jüdisches Filmfestival zeigt 64 Filme

Unter dem Motto „Jewcy Movies“ will das Jüdische Filmfestival Berlin Brandenburg in diesem Jahr 64 Filme zeigen. Es seien 53 Lang- und 11 Kurzfilme, die unter anderem den Facettenreichtum jüdischer Erfahrungen auf der großen Leinwand und „die Vielfalt, wie diese Geschichten erzählt werden“, abbildeten, teilte Programmdirektor Bernd Buder am Freitag mit.

Berlin/Potsdam - Im Mittelpunkt sollen die beiden Wettbewerbe um den besten Spiel- und Dokumentarfilm stehen. Das Festival findet vom 13. bis 18. Juni in Berlin und Potsdam statt.

Eine Hommage widmet sich dem US-amerikanischen Theater- und Filmregisseur und Shoah-Überlebenden Jack Garfein (1930-2019). In seinen beiden Spielfilmen verarbeitete er seine traumatischen Erfahrungen in verschiedenen Konzentrationslagern.

Eine Reihe zum 75. Jahrestag der Staatsgründung Israels soll Klassiker und Kurzfilme zeigen, die verschiedene Aspekte der israelischen Gesellschaft und Geschichte aufzeigen. dpa