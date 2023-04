Kanu-und Ruderverband eröffnen Saison

Wassersport

Erstmals haben der Landes-Kanu-Verband und der Landesruderverband Brandenburg die Wassersportsaison in diesem Jahr gemeinsam eröffnet. Am Samstag wurde in Potsdam angepaddelt und angerudert. Kanu-Präsidentin Dajana Pefestorff und Ruder-Präsidentin Ulrike Hartmann verabschiedeten damit die Wintersaison und leiteten die Sommersaison mit ihren sportlichen Höhepunkten auf dem Wasser ein.

Potsdam - Zahlreiche Kanu- und Rudersportfans trafen sich auf der Havel. Beim Termin waren auch Brandenburgs Sportministerin Britta Ernst und Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD) dabei. dpa