Kein staatlicher Ausgleich für Folgen des Ukraine-Kriegs

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach spricht während eines dpa-Interviews. © Soeren Stache/dpa

Die Unternehmen in Brandenburg können nach Angaben von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) kurzfristig nicht auf staatliche Hilfen für den Ausgleich von Einbußen durch den Krieg in der Ukraine hoffen. „Der Staat kann die negativen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs nicht ausgleichen, da stimme ich mit dem Bundeswirtschaftsminister überein“, sagte Steinbach am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags.

Potsdam - Der Minister ergänzte, dass der Staat noch handlungsfähig sein müsse, falls mit Gas- und Öl-Embargos eine „zweite Welle der Auswirkungen“ für Unternehmen komme.

Steinbach verwies darauf, dass der Bund wegen der gestiegenen Energiekosten Kredit- und Bürgschaftsprogramme aufgelegt habe, um die Liquidität von Unternehmen zu sichern. Außerdem gebe es für einen eng begrenzten Kreis energieintensiver Unternehmen ein Zuschussprogramm. Weil in Brandenburg aber eher kleinere und mittelständische Unternehmen das Rückgrat der Wirtschaft bildeten, habe er in einem Brief Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gebeten, eine Erweiterung des Zuschussprogramms für diese Unternehmen zu prüfen. Zahlen zu den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Firmen in Brandenburg liegen nach Angaben von Steinbach derzeit nicht vor.

Die von den Oppositionsfraktionen geforderten Landeshilfen in diesem Bereich lehnte Steinbach ab. Anders als bei den Corona-Hilfen, die für einen umgrenzten Kreis von Unternehmen galten, wären bei Hilfen wegen gestiegener Kosten alle Firmen antragsberechtigt, sagte der Minister zur Begründung. Die Aufnahme weiterer Kredite für solche Hilfen sei auch nicht möglich, weil es in diesem Bereich nicht die Feststellung einer nationalen Notlage gebe. dpa