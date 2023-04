Keine längeren Staus trotz Warnstreiks

Teilen

Fahrzeuge fahren auf einer Autobahn. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Der Warnstreik bei der Bahn hat am Freitagmorgen zunächst nicht zu langen Staus in Berlin und auf den Autobahnen in Brandenburg geführt. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mitteilte, gab es Stand 7.30 Uhr keine Staus mit mehr als zehn Minuten Verspätung.

Berlin - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG bestreikt seit 3.00 Uhr den Bahnverkehr, der Ausstand soll bis 11.00 Uhr andauern. Der Schienenverkehr stand daher am Freitagmorgen nahezu vollständig still. Davon betroffen sind die Regional- und S-Bahnen, nicht aber die Busse, U-Bahnen und Trams, die in Berlin von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) gefahren werden. dpa