Keine Testpflicht mehr in Schulen und Kitas

Eine Maske und ein negativer Corona-Test liegen in einem Klassenzimmer in Frankfurt (Oder). © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Von diesem Wochenende an gilt eine weitere Erleichterung bei den Corona-Schutzmaßnahmen vor allem für junge Menschen in Brandenburg: Von Samstag an ist die Testpflicht für nicht geimpfte oder genesene Schüler, Lehrkräfte und Beschäftigte in den Schulen sowie für Kinder und Mitarbeiter in Kitas, Krippen und Horten beendet. Diese Testpflicht war wegen der vielen Reiserückkehrer noch für eine Schutzwoche nach den Osterferien aufrechterhalten worden.

Prenzlau - Allerdings gilt die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr sowie in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens weiterhin bis Ende Mai. Beschäftigte in diesen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime oder Gemeinschaftsunterkünften müssen sich an jedem Arbeitstag auf das Coronavirus testen, sofern sie nicht vollständig geimpft oder nachweislich genesen sind. Besuchern in diesen Einrichtungen wird ein Test dringend empfohlen, um die besonders gefährdeten Gruppen in diesen Einrichtungen zu schützen.

Brandenburg plant zudem eine Verkürzung der Isolationsdauer für Corona-Infizierte. Eine entsprechende Entscheidung werde gerade im Gesundheitsministerium vorbereitet, sagte dessen Sprecher Gabriel Hesse. Aktuell können sich in Brandenburg Infizierte erst nach einer Woche freitesten, wenn sie zuvor 48 Stunden lang ohne Symptome waren. dpa