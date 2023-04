Keller setzt auf Dialog nach Rücktritt von Ernst

Nach dem Rücktritt von Bildungsministerin Ernst setzt Fraktionschef Daniel Keller im Lehrerstellen-Konflikt auf Dialog. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Brandenburgs künftiger Bildungsminister Freiberg hat einen Berg an Aufgaben vor sich. Offen ist nach dem Rücktritt von Ministerin Ernst, wie es im Streit mit der SPD-Fraktion um Lehrerstellen weitergeht. Die Zeichen stehen erstmal auf Entspannung.

Potsdam - Nach dem Rücktritt von Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) setzt Fraktionschef Daniel Keller im Konflikt um unbesetzte Lehrerstellen auf Dialog. „Wir brauchen an diesem Punkt keinen Schnellschuss“, sagte Keller der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen dem künftigen Minister Steffen Freiberg die Möglichkeit geben, gute Lösungen mit den Akteuren zu finden.“ Dazu zählten Lehrer, Eltern und Schüler sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die „Märkische Allgemeine“ berichtete am Freitag ebenfalls darüber.

Im kommenden Schuljahr werden in Brandenburg rund 1800 neue Lehrer benötigt - die sind laut Bildungsministerium aber nicht zu bekommen. Ernst hatte daher 200 Lehrerstellen für Schulassistenzen dauerhaft umwidmen wollen, um Lehrer zu entlasten. Das war in der SPD-Fraktion und auch beim Koalitionspartner Grüne auf Kritik gestoßen, weil Zusatzangebote hätten eingeschränkt werden müssen. Ernst war am Montag zurückgetreten und hatte mangelnden Rückhalt der SPD-Fraktion für ihre Pläne als Grund genannt.

Der designierte Bildungsminister Freiberg warb während einer Klausur der SPD-Fraktion in dieser Woche für die Umwandlung der Lehrerstellen. Das Konzept dafür stamme von ihm selbst, sagte er nach Angaben aus Teilnehmerkreisen. Er zeigte sich demnach aber zugleich offen für Kompromisse.

Keller ließ offen, ob die SPD-Fraktion an ihrer Kritik festhält. „Zum jetzigen Zeitpunkt heißt es erstmal, in den Dialog einzutreten mit den Akteuren“, sagte er. „Wir hatten im März gesagt, dass wir uns genau angucken, was das für die einzelnen Schulstandorte und die einzelnen Schulen bedeutet. Nach den Gesprächen mit den Akteuren werden wir das Verfahren beurteilen und darüber entscheiden.“ dpa