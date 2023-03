Kleist-Ausstellung befasst sich mit großen Fragen

Teilen

Wie haben der Dichter Heinrich von Kleist und seine Verlobte um 1800 in Frankfurt an der Oder gelebt? Mit dieser Frage befasst sich eine Sonderausstellung, die am Sonntag in der Geburtsstadt des Dramatikers (1777-1811) eröffnet wurde. Doch es geht in der Schau auch noch um andere Dinge: Das Kleist-Museum will sich den großen Themen Liebe und Glück in der heutigen Zeit nähern.

Frankfurt - Gearbeitet wird dafür auch mit Comics, Fotografien und interaktiven Stationen. Zur Eröffnung am Sonntag würdigte Kulturstaatssekretär Tobias Dünow die Schau und empfahl, Kleist zu lesen.

Die Ausstellung „Wir und Kleist?! Leben, Liebe und Glück in der Oderstadt“ ist bis zum 16. Juli zu sehen. Um sich den großen Fragen des Lebens zu nähern, lud das Museum auch Künstler ein, ihre Sicht auf diese Themen darzustellen. Besucher sind ebenso eingeladen, ihre Meinung zum Glück einzubringen oder jemandem einen Liebesbrief zu scheiben.

Zu Kleists bekanntesten Werken gehören „Der zerbrochen Krug“, „Michael Kohlhaas““ oder „Das Käthchen von Heilbronn“. dpa