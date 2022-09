Klimademonstrant in Schweden verurteilt - Fälle in Berlin

Sie wollen die Politik zum Klimaschutz zwingen, kleben sich an Straßen fest - oder machen mit anderen Aktionen auf ihr Anliegen aufmerksam. Doch die Aktionen der Klima-Aktivisten haben zunehmend Konsequenzen.

Berlin/Stockholm - Ein Berliner ist nach einer Sitzblockade im Zeichen des Klimaschutzes in Schweden zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er sei wegen Sabotage zu der Strafe verurteilt worden und auf freien Fuß gekommen, bestätigte eine Sprecherin des zuständigen Gerichts in Stockholm am Dienstag auf dpa-Anfrage.

Nach Angaben der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ hatte sich der 30 Jahre alte Informatiker am 22. August an einer Straßenblockade der schwedischen Kampagne Återställ Våtmarker („Moore wiederherstellen“) beteiligt. Der Mann kam daraufhin für über zwei Wochen in Untersuchungshaft. Die Bewährungsstrafe beläuft sich demnach auf vier Monate.

Bei einem zweiten deutschen Demonstranten aus Dresden steht das Urteil nach Angaben einer Sprecherin von „Letzte Generation“ noch aus. Der 40-Jährige ist demnach jüngst nach 16 Tagen aus der U-Haft entlassen worden.

Auch in Berlin, wo die Gruppe in den zurückliegenden Monaten immer wieder Autobahnausfahrten blockiert und mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel gefordert hatte, haben die Aktionen zunehmend Konsequenzen. Bei der Staatsanwaltschaft waren bis Mittwoch 491 Verfahren registriert, wie Behördenleiter Jörg Raupach im Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses sagte. Vielfach wurden Fälle verbunden, weil eine Person an mehreren Aktionen beteiligt war. 116 Verfahren seien derzeit noch offen, so Raupach.

Das Amtsgericht Tiergarten hat inzwischen nach eigenen Angaben in 106 Verfahren eine Bestrafung per Strafbefehl ausgesprochen. In 55 Fällen sei dagegen Einspruch eingelegt worden, so dass es zur mündlichen Verhandlung komme, hieß es. Bislang gebe es für 21 solcher Prozesse Termine. Vor einer Woche war im ersten Prozess bundesweit ein 20 Jahre alter Klimademonstrant zu 60 Stunden Freizeitarbeit verurteilt worden.

Unterdessen gab es am Mittwoch erneut eine Aktion, bei der Klimaschutz-Demonstranten grüne Farbe in die Spree im Berliner Regierungsviertel schütteten. Vier vermummte Menschen hätten außerdem ein Banner mit Klimabezug nahe der Kronprinzenbrücke und dem Reichstagsgebäude aufgehängt, teilte die Polizei mit. Von der Protestgruppe Extinction Rebellion hieß es, die Spree sei zur ersten Sitzungswoche des Bundestags nach der Sommerpause grün gefärbt worden als Symbol für die Auswirkungen der Klimakatastrophe auf der ganzen Welt. Die Farbe sei ungiftig. Die Polizei entnahm Wasserproben zur Analyse und ermittelt wegen Verstoßes gegen das Demonstrationsrecht. dpa