Kühlschrank in Brand geraten: 150.000 Euro Schaden an Haus

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Brand, der wahrscheinlich wegen eines kaputten Kühlschranks entstand, hat am Sonntag in Groß-Pankow in der Prignitz einen Schaden von rund 150.000 Euro verursacht. Das Wohnhaus war der Polizei zufolge nicht mehr bewohnbar. Vermutlich sei der Wärmetauscher des Kühlschrankes in Brand geraten, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Ein Anwohner bemerkte am Sonntag gegen 5.

30 Uhr einen Feuerschein aus einem Küchenfenster in dem gegenüber liegenden Einfamilienhaus. Er informierte seine Nachbarn, die sich mit ihren beiden Hunden aus dem Haus retten konnten und unverletzt blieben. Rund 40 Feuerwehrkräfte rückten aus.