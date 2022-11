Künftiger Cottbuser OB will neuen Politikstil

Der zukünftige Oberbürgermeiser der Stadt Cottbus, Tobias Schick (SPD) gibt nach seinem Wahlsieg eine Pressekonferenz. © Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbild

Der künftige Oberbürgermeister von Cottbus, Tobias Schick (SPD), hat einen neuen Politikstil versprochen. „Ich will einen neuen Stil der Politik, eine andere Kommunikation und eine bessere Verständigung“. sagte Schick der Deutschen Presse-Agentur. Als Erfolg wertete er, dass der Haushalt 2023 in erster Lesung über die Fraktionsgrenzen hinweg einstimmig verabschiedet wurde - ein „Novum“, wie Schick berichtete.

Cottbus - An diesem Mittwoch (14.00 Uhr) übernimmt der SPD-Politiker die Amtsgeschäfte vom CDU-Oberbürgermeister Holger Kelch, der aus Gesundheitsgründen keine weitere Amtszeit mehr wollte.

Im Haushalt in Höhe von knapp 500 Millionen Euro sind mehr Mittel für die Entwicklung der Ortsteilbudgets, für Spielplätze, Radwege und mehr Ordnung- und Sozialarbeit in der Innenstadt eingestellt. Auch Geld für mehr Stellen bei der Bearbeitung von Wohngeld und Mittel für die Planung einer neuen Schule sind enthalten. Schick (42) hatte sich in einer Stichwahl am 09. Oktober mit 68,6 Prozent gegen den AfD-Bewerber Lars Schieske durchgesetzt. dpa