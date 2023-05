Kultur-Hilfspaket mit 39 Millionen Euro

Theater, Konzerthäuser und Museen in Brandenburg können bis 2024 für Energiesparen und für Energie-Mehrkosten finanzielle Unterstützung erhalten. Dafür stehen zwei Hilfspakete mit 39 Millionen Euro zur Verfügung, wie das Kulturministerium am Montag in Potsdam mitteilte. Das Kabinett und der Landtags-Haushaltsausschuss hatten die beiden Programme in der vergangenen Woche beschlossen.

Potsdam - Mit 20 Millionen Euro sollen technische und bauliche Maßnahmen in Kultureinrichtungen unterstützt werden, die helfen, den Energieverbrauch substanziell zu senken oder die Eigenversorgung zu verbessern. Anträge für Fördermittel könnten ab sofort bis 31. März 2024 gestellt werden. Mit 19 Millionen Euro wird zudem der „Kulturfonds Energie“ des Bundes mitfinanziert, um Mehrkosten für Energie auszugleichen.

„Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die ökonomischen Rahmenbedingungen der Brandenburger Kultureinrichtungen und -verbände nach den Corona-bedingten Einschränkungen abermals in grundlegender Weise verändert“, teilte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) mit. Das habe die Regeneration des Kulturbetriebs gebremst. dpa