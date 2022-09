Kulturministerin Schüle überreicht Denkmalpflegepreis

Manja Schüle spricht bei einer Veranstaltung. © Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Kulturministerin Manja Schüle (SPD) hat am Donnerstag vier Projekte, einen Restaurator sowie vier ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger mit dem Brandenburgischen Denkmalpflegepreis ausgezeichnet. Das Preisgeld lag auch in diesem Jahr wieder bei insgesamt 18.000 Euro, das unter den Preisträgern aufgeteilt wird, wie das Kulturministerium mitteilte.

Brandenburg/Havel - Prämiert wurden in diesem Jahr ein Architekturbüro und die Stadt Angermünde für die denkmalgerechte Instandsetzung eines Mausoleums auf dem Friedhof in Angermünde. Ebenfalls ausgezeichnet wurden der denkmalgerechte Umbau und die Sanierung eines Mehrfamilienhauses in Cottbus sowie ein Restaurator, der sich seit Jahrzehnten für den Erhalt von Denkmalen in Frankfurt (Oder) engagiert.

Mit dem Brandenburgischen Denkmalpflegepreis wird seit 1992 das private und ehrenamtliche Engagement im Denkmalschutz gewürdigt. Einige der in diesem Jahr ausgezeichneten Denkmale sind beim Tag des offenen Denkmals am 11. September zu sehen, wie es hieß. dpa